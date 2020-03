Helseministeren maner til dugnad for å spare menneskeliv

innenriks

– I dag har jeg oppfordret alle til å bli med på dugnad. I helsetjenesten skal vi nå jobbe målrettet og kontinuerlig for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp, sier Høie på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Men denne jobben gjøres ikke bare i helsesektoren. Alle samfunnssektorer må bidra.

Han snakket om viktigheten av gode helserutiner som vask av hender og unngå håndhilsing og klemming.

– Når vi alle sammen gjør dette i fellesskap som en stor dugnad, bremser og begrenser vi smitte som er ufarlig for de aller fleste av oss, men som er veldig farlig for noen få. Da er vi alle sammen med på en dugnad som redder liv, sier Høie.