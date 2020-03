Oslo kommune følger etter Bergen og hever beredskapsnivået

innenriks

Ifølge Dagens Næringsliv vil tiltakene i Oslo i stor grad stemme overens med det som tirsdag ble varslet i Bergen.

Oslo kommune avholder pressekonferanse om saken klokken 16.

De nye smitterestriksjonene som er innført i Bergen omfatter innebærer blant annet at alle offentlige steder og arrangementer må legge til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller i ytterste fall fengsel i fire år, dersom bruddet fører til tap av menneskeliv.

I tillegg pålegges alle som er i karantene, å forholde seg til gjeldende karanteneregler. Alle må legge til rette for å kunne være i karantene i egen bolig.

Bergen har også innført begrensninger på besøk til personer i sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper.

Alle som behandler og serverer mat på steder med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør.