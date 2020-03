Rotevatn: – Trine snudde partiet

innenriks

– Jeg vil takke Trine for den lange og gode innsatsen hun har lagt ned som partileder, sier Rotevatn i en kommentar sendt på epost til NTB.

– Da Trine tok over som leder, var partiet under sperregrensen. Vi hadde to på Stortinget og slet i opposisjon. Trine snudde partiet. Alle i Venstre vet hvordan hun bygget organisasjon da den var akkurat det vi trengte, fortsetter han.

Rotevatn sier ingenting om eventuelle egne lederambisjoner, men understreker at Venstre må finne sammen.

– De siste månedene har vært krevende for partiet, konstaterer han.

– Nå må vi se framover, og vi må stå sammen. Jeg har tro på at alle ønsker det beste for Venstre.

(©NTB)