Uavklart situasjon for Venstre etter at Grande trakk seg

innenriks

Grande overrasket partifellene onsdag ved å si at hun går av som Venstre-leder og statsråd og heller ikke ønsker gjenvalg til Stortinget.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Grande til VG, som først omtalte avgangen.

Mange i Venstre har ønsket at Grande skulle byttes ut som partileder, men partiet har vært splittet når det gjelder hvem som burde etterfølge henne. Nå bekrefter valgkomiteen at de tar opp arbeidet på nytt.

Verken Abid Raja, Sveinung Rotevatn eller Ola Elvestuen ville onsdag kommentere om de ønsker seg ledervervet, utover å si at de stiller seg til disposisjon.

Raja: Trist

Raja sier det er trist at Grande ikke fikk en mer verdig avgang, og anmoder nå partifellene om å roe seg ned.

– Flere må gå i seg selv om hvordan de har opptrådt de siste ukene. Vi har alle et forbedringspotensial. Jeg tror vi må strekke oss dypt og hente det forbedringspotensialet som vi har, sier kulturministeren.

Rotevatn vil heller ikke si noe om eventuelle egne lederambisjoner, men understreker at Venstre må finne sammen. De siste månedene har vært krevende for partiet, konstaterer han.

– Nå må vi se framover, og vi må stå sammen. Jeg har tro på at alle ønsker det beste for Venstre, sier han.

Planla å sitte i ett år til

Grande informerte tidlig statsminister Erna Solberg (H) om sine tanker, men har ellers i stor grad holdt prosessen for seg selv. Onsdag ble stortingsgruppa og valgkomiteen informert.

– Jeg gjorde et forsøk på å samle Sveinung og Abid slik at vi kunne jobbe sammen som ett team. Da kunne jeg eventuelt sitte som partileder i ett år, selv om jeg ble valgt for to år – og få til den overgangen litt mer smidig enn det ligger an til nå, sier hun til VG.

Beslutningen om å trekke seg tok Grande bare et par dager etter at valgkomiteen enstemmig innstilte på at hun skulle fortsette som partileder med de to utfordrerne som nestledere. Kritikken avtok ikke, innstillingen vakte liten begeistring i fylkeslagene og det kom nye avsløringer i mediene om detaljer i prosessen.

– Var villig til å gå

Grande er tydelig på at det ikke var slik hun ønsket å forlate posten, men hun så ikke lenger noen annen utvei.

Hun forklarer at hun tidlig ga valgkomiteen beskjed om at hun ville trekke seg dersom de fant en annen lederkandidat de kunne enes om. Men hun fikk aldri noen slik tilbakemelding.

– Jeg fikk, tvert imot, vite at de ikke kom til å bli enige om en ny kandidat. Min analyse da var at en kampvotering ikke var det Venstre trenger nå. Jeg var villig til å ta den kjeften jeg ville få for å stå videre i det, sier hun.

Nybø rykker opp

Det vakte mye oppstuss at Elvestuen på nyåret måtte gå som klima- og miljøminister for å gjøre plass i regjeringen til Grandes to fremste utfordrere, Raja og Rotevatn.

Ikke minst kom det uvanlig hard kritikk fra Elvestuen selv, som gikk åpent ut med anklager om at Grande først og fremst lyttet til seg selv for å sikre sin egen posisjon. Han ville forrige uke heller ikke utelukke at han kunne utfordre Grande i en kampvotering om lederposisjonen.

Raja og Rotevatn har hyppigst vært nevnt som mulig arvtaker for Grande, men navn som Iselin Nybø, Guri Melby, Alfred Bjørlo og Trine Noodt har også vært oppe i forbindelse med lederkabalen.

Etter Grandes avgang overtar næringsminister Iselin Nybø ansvaret for partiets arbeid og deltakelse i regjeringen fordi hun har lengst fartstid av Venstres statsråder.