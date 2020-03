LO ber regjeringen passe på at folk fortsatt har inntekt

innenriks

– Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Dette må myndighetene bidra til. Utrygghet for inntekt kan føre til at folk går på jobb selv om de burde holde seg hjemme, sier Gabrielsen, som mener det å sikre inntekten til folk dermed er et tiltak for å hindre smittespredning.

Regjeringen skal fredag legge fram krisetiltak for næringslivet.

LO krever full lønn for arbeidstakere som må være hjemme fordi de er satt i karantene eller fordi skoler og barnehager er stengt.

– Det må være tydelige, felles regler, og reglene rundt omsorgspenger må avklares. Regjeringen må presisere at alle som er satt i karantene, har rett til sykepenger, lyder kravene.

LO støtter at permitteringsreglene endres for å lette byrden for bedriftene, men understreker at det ikke må gå ut over arbeidstakernes inntekter.

