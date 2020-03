Oslo Børs stuper fra start – Norwegian falt 26 prosent

innenriks

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump et innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene.

Innreiseforbudet fikk flyselskapet Norwegian til å stupe på børsen. Kort tid etter børsåpningen var nedgangen for selskapet på drøyt 26 prosent, men kursen økte deretter noe slik at nedgangen var 16 prosent.

Onsdag kveld erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av koronaviruset betegnes som en pandemi, som også forklarer den dårlige stemningen i markedet.

Treningssenterkjeden Sats stengte torsdag alle sine treningssentre. Selskapets aksjer falt nesten 20 prosent i løpet av kort tid.

Equinor er mest omsatt og har en nedgang på 4,65 prosent. DNB faller 4,88 prosent og lakseselskapet Mowi går ned 3,2.

Det er også kraftige fall på øvrige europeiske børser. Både i Frankfurt og Paris er nedgangen mer enn 5 prosent. Det samme gjelder de viktigste indeksene i København og Stockholm.