Oslo Børs stupte nesten 9 prosent torsdag

innenriks

Nedgangen er den kraftigste på en enkelt dag siden finanskrisen i 2008, ifølge E24.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 33,4 dollar fatet, et prisfall på 6,8 prosent i løpet av dagen.

Norwegian-aksjen falt med hele 22 prosent til 7,43 kroner, sterkt preget av at USA onsdag varslet innreiseforbud fra land i Europa. Også andre europeiske flyselskaper som Air France, British Airways-eier IAG og Lufthansa falt på sine respektive børser.

Børslokomotivet Equinor sank med 8 prosent. Mest omsatt var DNB-aksjen, som falt med 10 prosent. Aker og Aker BP gikk ned med henholdsvis 13,2 og 12,7 prosent.

Energisektoren falt 8,9 prosent, sjømatsektoren falt 9,5 prosent, mens shippingsektoren sank med 6,3 prosent i handelen torsdag.

Også på de europeiske børsene var det blodrøde tall torsdag. CAC 40 i Paris falt med hele 10,9 prosent, tett fulgt av DAX 30 i Frankfurt, som stupte med 10,3 prosent. FTSE 100-indeksen i London falt med 9,8 prosent.