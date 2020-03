Vegvesenet stenger alle trafikkstasjoner

innenriks

Det opplyser etaten i en pressemelding torsdag.

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen, slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt torsdag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

De digitale tjenestene til Statens vegvesen vil også være nede til over helgen. Først på mandag kan man igjen sende salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy.

(©NTB)