Alle tollsteder unntatt ett er åpne

innenriks

– Vi er forberedt på at antallet ansatte i karantene vil stige, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding fredag kveld.

Ifølge Tolletaten fører redusert reiseaktivitet inn i Norge gjør at trykket på etatens ressurser blir redusert. Dersom det innføres flere innskjerpinger vil trykket lette ytterligere.

– Varestrømmen inn til landet øker på enkelte grenser, og det er viktig for forsyninger til Norge at vareflyten opprettholdes, sier Børmer.

Han forklarer at de vil strekke seg langt for å holde alle tollsteder åpne, for å sikre god flyt på vareimport og forsyning.

(©NTB)