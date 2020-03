Politiet stenger publikumstjenester og reduserer avhør

innenriks

Fra fredag morgen stenges samtlige ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte, foreløpig til og med torsdag 26. mars. Det vil også bli gjort færre avhør. Hensikten er å begrense smitte av koronaviruset.

– På lik linje med resten av samfunnet tar vi vårt ansvar i samfunnsdugnaden for å redusere smittespredningen. Alle som kan, skal ha hjemmekontor. Det vil naturligvis være oppgaver som ikke vil bli gjort, men redusert oppmøte er helt avgjørende, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til NTB.

Folk som har spesielle behov, kan likevel ta kontakt med politiet. Det kan for eksempel være folk som må reise utenlands og trenger pass eller utlendinger som må ha dokumenter for å kunne få ytelser til livsopphold.

– Det vil også kunne være andre tilfeller som er alvorlige, og der vil politiet alltid en beredskap for å håndtere det, sier Skulstad.

Når politiet får mer oversikt, vil det bli lagt ut nye bookingtimer for pass, opplyser han.

Avhør må vente

Politiet vil også gjøre færre avhør framover, for å begrense fysiske møter mellom folk og unngå at folk må reise unødvendig.

– Det blir gjort konkrete vurderinger, og alvorlige saker blir fulgt opp. Noen avhør kan tas på telefon, men mange avhør krever fysisk tilstedeværelse eller at advokat er til stede. Det kan være avhør på barnehus som vi må vurdere helt spesifikt om kan vente. Dette vil forsinke saksbehandlingen på en rekke områder, medgir Skulstad.

Men han tilføyer:

– I den situasjonen står vi i nå, er det ikke noe alternativ. Det er nødvendig å begrense reiser og fysiske møter.

Han understreker at politiet fortsatt vil være fysisk til stede både på politistasjoner og ute i samfunnet, og at politiet vil ha en beredskap for å håndtere alvorlige hendelser og ivareta liv og helse.

Venter færre trafikkulykker

Skulstad svarer slik på spørsmål om politiet tror det blir mindre kriminalitet som følge av de omfattende tiltakene som nå er innført for hele samfunnet:

– Vi har erfaring med at noen typer kriminalitet går ned når det har blitt innført store restriksjoner. Utelivsbransjen har begrensninger, og det er begrensninger er av ferdsel. Da blir det færre trafikkhendelser og hendelser knyttet til offentlig sted.

Politiet vil også gjennomføre interne tiltak for å hindre smittespredning og sikre etatens operative evne. Bruk av hjemmekontor, utvidet karantene for tjenestemenn som returnerer fra utenlandsreiser, og reiseforbud til utlandet for utvalgte medarbeidere ut april. Ansatte i politiet frarådes dessuten å ta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport.