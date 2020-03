Roligere i matbutikkene fredag

innenriks

– Folk har tillit til at dagligvarebransjen i Norge fortsetter å fungere, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Per Roskifte.

Han forteller at systemet deres jobber på spreng for å fylle opp hyllene etter torsdagen. Ikke alle deler av Norgesgruppen opplevde hamstring etter regjeringens kunngjøring av tiltak for å bekjempe koronaviruset. Kjedens storkiosker opplevde for eksempel mye lavere omsetning enn vanlig.

Coop forteller at mange butikker har opplevd rekordomsetning, men understreker at det vil jevne seg ut. I dag er det fortsatt travelt også i deres butikker.

– Det er fortsatt mye kunder i dag, men samtidig er det mindre varer enn vanlig. Det er lov å håpe at de som hadde mest panikk handlet seg ferdig i går, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

– Noen butikker har opplevd å ha tilstrekkelig med varer, andre har opplevd store mangler, sier Roskifte.

Både Norgesgruppen og Coop understreker at folk har et ønske om å handle inn i et litt lengre perspektiv enn det som har vært vanlig i Norge, men understreker at hamstring vil føre til problemer for bransjen.

– Det som er et problem er når folk handler hermetikk for kanskje flere år av gangen, sier Kristiansen.

