SV ber om en mer kraftfull krisepakke

– Når mange frykter for jobbene sine, trengs krisepakker for reiseliv, kultur og andre utsatte næringer. Vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer med noe kraftfullt for å berge jobber i dag, sier partileder Audun Lysbakken.

– Renholdere, helsepersonell, transportarbeidere og andre som står i første rekke i kampen mot smitten, er heltene nå, og vi må sørge for at det er mange nok av dem. Kommunene må få en garanti for at de vil få dekket utgiftene med å holde denne responsen i gang.

SV kommer med egne forslag.

De vil blant annet doble antall «sykt barn-dager» til minst 20, at staten dekker full lønn for permitterte den første tiden, og at selvstendige og andre som ikke omfattes av permitteringsloven, som i kulturlivet og i serviceyrker, må kunne få dagpenger og omsorgspenger.

