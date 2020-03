Ordførere: – Hyttefolket har dratt hjem

innenriks

Mange valgte å dra på hyttene sine dagen etter at regjeringen innførte de sterkeste krisetiltakene i landet i fredstid.

Statsministeren gjorde det lørdag klart at folk måtte dra hjem, og søndag fulgte regjeringen opp med å foreslå en forskrift som forbyr folk å reise til en hytte i en annen kommune enn der de er bosatt.

Mange har dratt hjem

Nå sier ordførerne i Kvam, Geilo, Voss og Hol til Bergensavisen at det er nærmest folketomt i hyttefeltene, og at de langt fleste har dratt hjem.

– Tallet på hyttebeboere går nedover. Det betyr at flere og flere har tatt beskjeden om at de må oppholde seg i hjemkommunen, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Petter Rukke (Ap), ordfører i Hol kommune, mener at de fleste nok har fått med seg oppfordringene om å reise hjem.

– Hovedinntrykket vårt er at de aller, aller fleste har skjønt alvoret., sier Rukke til avisen.

– Fortsatt for mange

Ifølge NRK viser målinger i Hemsedal kveld at rundt 800 personer har reist hjem, men at det fremdeles er nærmere 5.500 personer i bygda, dobbelt så mange som vanlig.

I Hallingdal under ett er folketallet nærmest doblet, viser målingene.

Til NRK sier helseminister Bent Høie (H) at det vil bli foretatt opptelling søndag kveld, og hvis det viser seg at det er for mange som fortsatt befinner seg på hyttene, vil regjeringen sette forskriften ut i live og gjøre slikt opphold ulovlig.

