Røykutvikling i en kraftstasjon i Suldal

– Mest sannsynlig stammer all røyken fra regulatorområde. Det er ingen personalskade, men to ansatte har blitt sjekket for røykskader. De har det etter forholdene bra, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt Steinar Knudsen til NTB.

110 Sørvest skriver på Twitter at de fikk melding om hendelsen like før klokken 10. De skriver også at ingen skal være inne i bygningen.

– De har vært inne med røykdykkelag. De bytter på å gå inn og ut. Nå jobbes det med å finne ut kilden til røyken. Vi har ingen informasjon enda om hvordan det startet, fortsetter Knudsen.

110 Sørvest opplyser at de har mannskap fra tre forskjellige brannstasjoner involvert.

Saurdal kraftstasjon er en av de største i Norge.

