Regjeringen vil holde norske bedrifter flytende: Minst 100 milliarder i krisepakke

innenriks

– Dette gjør vi for å trygge norsk næringsliv og trygge norske arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– I tiden som kommer, vil det komme ytterligere tiltak, slo statsministeren fast.

Lånegaranti for små bedrifter

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) skal 50 milliarder kroner settes av til en statlig lånegarantiordning rettet mot levedyktige små og mellomstore bedrifter.

– Slik kan de lettere skaffe seg den likviditeten de trenger, sier Sanner, som lover at ordningen skal være på plass så snart som mulig.

Ordningen skal gjøre det lettere for bankene å låne ut penger til bedriftene.

– Vi vil foreslå mer dersom skulle være behov for det, sier Sanner.

Obligasjoner

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner gjennom obligasjoner.

– Vi vil derfor gjenopprette Statens obligasjonsfond. Dette vil bidra til økt likviditet, slik at bedriftene fortsatt får lån, og det vil bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet, sier Sanner.

Obligasjonsfondet vil være på inntil 50 milliarder kroner og skal forvaltes av Folketrygdfondet, sier finansministeren.

Både Solberg og Sanner understreker at det vil komme nye tiltak etter hvert.

– Det vil være behov for mer. Det kommer, sier Sanner.

Når det gjelder kravet fra Norsk Industri om å utsette innbetaling av skatter og avgifter, er dette foreløpig ikke tatt stilling til, sier han.

Regjeringen sier også at de vurderer tiltak for selvstendige næringsdrivende.

– Vi har stor oppmerksomhet på deres situasjon, sier Solberg, uten å gå i detaljer.

DNB: Lovende

En av tre bedrifter er kunde i DNB. Der er den første reaksjonen at de to nye tiltakene er lovende.

– Tiltakene regjeringen legger opp til vil kunne være viktige for bedrifter som nå opplever kanselleringer, stenging og manglende leveranser, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

– Statlige garanti- og lånegarantiordninger på 100 milliarder kroner vil kunne være kraftfulle grep. Det kan gjøre at bankene kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom en veldig krevende periode, sier Braathen.

– Hver tredje norske bedrift er kunde i DNB. Som Norges største bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang. Vi skal strekke oss langt for å hjelpe kunder som sliter, over kneika, lover hun.

Også NHO applauderer tiltakene.

– Dette bidrar til å sikre kredittilgangen for både små og store bedrifter. Det er avgjørende at bedriftene kan få den kreditten de trenger. Det er bra at regjeringen varsler større rammer hvis nødvendig, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Virke: Stopp momsen

Virke, organisasjonen for handels- og tjenestenæringen, mener de nye tiltakene er gode, men bare en start.

– Men vi trenger tiltak som gir bedriftene sårt tiltrengte penger nå. Vi trenger hardere skyts for å holde bedriftene i live gjennom denne krisen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

− Moms er en stor utgiftspost for denne næringen, derfor burde regjeringen stoppet innbetalingen av moms. Vi savner fortsatt kompensasjonsordninger for dem som er hardest rammet av nedstengning, sier Horneland Kristensen.