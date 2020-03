innenriks

Det opplyser Helse Møre og Romsdal i en pressemelding mandag ettermiddag.

Sykehuset har gjennomført en grundig kartlegging for å få oversikt over hvem som kan ha vært utsatt for smitte. Totalt 20 pasienter og 10 ansatte blir nå varslet og bedt om å gå i hjemmekarantene. Også kommunene som blir rammet, er blitt varslet.

I forbindelse med hendelsen inviterer foretaket til en pressebrifing via Skype klokka 18.00 mandag.

