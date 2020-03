Antall Nav-henvendelser eksploderer

innenriks

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser. Men det vil bli økt ventetid på behandling av søknader og utbetalinger. Vi venter massivt trykk i tida framover, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng, kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt og arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik på en improvisert pressekonferanse mandag.

– Det er kjempeviktig at man nå viser litt tålmodighet. Vi skal sørge for at folk få hjelp, lover de.

Mandag la Stortinget fram en tiltakspakke for alle som mister inntekter på grunn av koronakrisen. Et allerede hardt presset Nav må derfor håndtere et enormt antall henvendelser fra sykmeldte og permitterte.

– Vi jobber på høytrykk i alle ledd. Men jeg ber om respekt for at vi ikke har alle svarene i dag, sier Vågeng.

Samtidig er enkelte Nav-kontorer nede på grunn av koronasmitte, og etaten venter også venter redusert bemanning framover. Nav-lederne ber derfor alle som ikke har helt nødvendige spørsmål, om å bruke nettløsningene.

Nav-toppene sier de må anta at antall permitteringer vil ligge langt over det man så under for eksempel finanskrisen, og at folk derfor vil kunne måtte vente lenge på utbetalinger. Permitterte som må vente, vil få sosialhjelp i mellomtiden, understreker de.

Samtidig er det nå stort behov for arbeidskraft i ulike sektorer, som helsevesenet og transportsektoren.

– De har kontaktet oss. Vi skal sørge for å formidle arbeidskraft, sier Åsholt.

