DNB advarer om økt risiko for svindel som følge av koronakrisen

Det er godt kjente svindelmetoder som tas i bruk nå under koronapandemien, ifølge svindelekspert Terje Fjeldvær i DNB.

Det har blant annet vært en økning av falske SMS-er og eposter hvor avsenderen utgir seg for å være fra WHO eller Folkehelseinstituttet.

Flere har også mottatt telefoner fra personer som utgir seg for å være helsepersonell, og som sier at man må betale fordi et familiemedlem er på sykehus med koronaviruset.

Ifølge Fjeldvær er det også rapportert om sofistikerte svindelmetoder rettet mot spesifikke bedrifter.

