ISS permitterer over 2500 ansatte

– Dette er en meget alvorlig situasjon og treffer industrien med full kraft. Vi må være forberedt på at dette kan få dramatiske konsekvenser, sier Carl-Fredrik Bjor, konsernsjef i ISS, i en uttalelse, ifølge Dagens Næringsliv.

Totalt er altså 2500 av de 11.000 ansatte i selskapet permittert.

– Det vi har sett så langt er bare starten. Vi har de siste dagene vært i full beredskap.

Selskapet har over 5000 ansatte innen renholdstjeneste. Bjor reagerer på at dette ikke regnes som samfunnskritisk tjeneste.

– Renholdstjenestene som vi leverer er helt avgjørende for å drive proaktivt smittearbeid for norske bedrifter. Disse menneskene utøver en særdeles viktig tjeneste under vanskelige forhold og burde sikres enda bedre enn det vi ser i dag, sier han.

