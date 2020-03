Pandemiforsker mener lavinntektsgrupper rammes hardest av virusutbruddet

innenriks

– Våre foreløpige funn tyder på at jo lavere inntekt og utdanning du har, jo høyre risiko har du for alvorlig sykdom og død i situasjoner med pandemier, sier pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund til avisen.

En av grunnene er at denne gruppen ikke i like stor grad kjenner til eller vet hvordan de skal følge rådene fra helsemyndighetene. En annen grunn er at mange lavtlønte har yrker der de møter mange mennesker og er i situasjoner som er smittefarlige, ifølge Mamelund.

– En bussjåfør eller en reinholdsbetjent på et hotell kan ikke si at «i dag kjører jeg buss hjemme eller vasker hjemme istedenfor», sier forskeren.

