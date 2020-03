Strenge begrensninger på alle legemidler i Norge

innenriks

– Nå må vi være solidariske og unngå hamstringen. Det kan være at noen får et alvorlig problem mens andre sitter og har altfor mye medisin som de ikke behøver en gang, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket til NTB.

De siste dagene har det tikket inn meldinger om at Legemiddelverket innfører rasjonering på legemiddel etter legemiddel for å unngå at det skal gå tomt.

– Det er rett og slett hamstring som skaper mangelsituasjoner. Vi hadde en runde med problemer med insulin på lørdag, og vi har hatt problemer med astmamedisin. I begge disse tilfellene oppsto problemet fordi alle løp og skulle handle, sier Hågå.

Generell rasjonering

For å unngå at det går tomt, har Legemiddelverket fått hjemmel fra departementet til å rasjonere utleveringen av legemidler fra apotekene.

– Vi har innført begrenset utlevering på alle resepter. Det vil si at folk kun får hentet ut tre måneders normalt forbruk på resepten sin. Denne regelen har alltid vært der for blåresepter, men nå håndheves den ekstra nøye for alle typer resepter, sier direktøren.

Men også for alle reseptfrie legemidler som står ute i apotekene, er det innført rasjonering. Det er nå kun lov å ta med seg én pakke om gangen av disse.

– Vi må sørge for at det blir legemidler nok i hyllene sånn at alle som behøver det, kan få dem.

Strengt

For enkelte medisiner er det innført strengere rasjonering. Dette gjelder blant annet paracetamol, hvor koronaviruset har ført til produksjonsproblemer.

– Rasjoneringen gjelder for dem som henter paracetamol på hvit resept. Da får du kun hente ut 100 tabletter av gangen. Ved kjøp av reseptfri paracetamol i butikk eller apotek er det som vanlig begrensning på én pakke per kunde, sier Hågå.

Når det gjelder diabetesmedisin og insulin kan apotekene nå kun levere ut medisiner for inntil en måneds forbruk. Det er også innført særskilte begrensninger på malariamedisin og betennelsesdempende (prenisolon).

– Rykter om koronaeffekt

Det er også rasjonering på Plaquenil, som brukes til behandling av revmatisme og som malariamedisin.

«Legemiddelverket har fått melding om hamstring av Plaquenil. Dette skyldes trolig at det går rykter om at denne medisinen kan brukes mot Covid-19. Plaquenil er forsket på i mange studier mot Covid-19. Foreløpige resultater viser at det er svært usikkert om denne medisinen virker mot koronaviruset», skrev Legemiddelverket da rasjoneringen ble innført mandag.

Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet at de kun har et begrenset lager igjen av vaksinen Pneumovax mot lungebetennelse. Det har allerede kommet flere meldinger om apoteker som er utsolgt for vaksinen, og nå skal kun dem med aller høyest sykdomsrisiko prioriteres i utleveringen av disse medisinene.

Legemiddelverkets direktør håper at problemene med hamstring vil dempe seg de neste dagene.

– Vi følger nøye med på hva som skjer framover, sier Hågå.

(©NTB)