Heimevernet utstasjonert ved grenseoverganger

innenriks

Heimevernet sier til NRK at de første soldatene var på vei tirsdag kveld for å støtte politiet med kontroll ved grenseoverganger mot Sverige og Finland.

I helgen vedtok regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

HV-soldatene får begrenset politimyndighet og kan dermed gjennomføre pågripelser, men de skal ikke bære våpen. Til nå er 300 soldater innkalt til oppdraget som varer til 26. mars.

