Kirkemøtet virus-utsettes

innenriks

Kirkemøtet skulle etter planen vært avholdt 22.–27. april i Trondheim, men blir som følge av virusfrykten flyttet til september.

– Kirkemøtet er kirkens øverste organ og fatter beslutninger som er helt vesentlige for kirkens arbeid. Vi er mange som hadde sett fram til det første kirkemøtet etter kirkevalget, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Hun understreker at det er viktig å få på plass et nytt valgt kirkeråd så snart som mulig. Her skal det blant annet velges nytt kirkeråd. Møtet avholdes en gang i året og består av de 116 medlemmene fra bispedømmerådene.

