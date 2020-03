Pensjonerte politifolk vil bidra under koronakrisen

innenriks

– Vi er en organisasjon som har mange spreke pensjonister som vil ta et ansvar når situasjonen krever dette, skriver Politiets Pensjonistforbund i et brev til politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politietaten vil høyst sannsynlig stå overfor betydelige ressursutfordringer, mener forbundet.

De foreslår at pensjonistene blant annet bidrar i ikke-operative tjenester på politihus, politistasjoner og lensmannskontor.

– Vi håper at det bare blir med planene, og at det ikke blir nødvendig med iverksettelse, men vi er her dersom dere trenger oss.

