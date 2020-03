Enighet om en samlet garantiordning på 6 milliarder for luftfarten

innenriks

Pakken for luftfarten ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det.

Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak. Aps transportpolitiske talsmann Sverre Myrli sier andre partier også har signalisert at de kan være interessert.

Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier partiene forstår at det er vanskelig for Norwegian at det stilles krav til økt egenkapital.

– Det er krevende, og det kommer til å være krevende. Vi mener likevel at dette er en god ordning som staten stiller til disposisjon for at det skal være lettere for flyselskapene å komme gjennom denne perioden, sier hun.