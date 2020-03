Klaus Sonstad provosert av folk tett på i virustider

innenriks

Sonstad har fått over to tusen likes på innlegget på Facebook onsdag, der han reagerer på at foreldre ikke har instruert tenåringer til å ikke gå tett rundt i gjenger «som om alt er ved det vanlige».

«Folk må skvise seg mellom dem for å komme forbi på fortauet. De blokkerer inngangen til butikkene og har tydeligvis ikke fattet forskjellen på å bli alvorlig syk selv og gi smitten videre til noen som kan dø av det», skriver han blant annet og er også provosert over folk som ikke holder avstand i butikken.

– Korona er supersmittsomt, og mange synes det er kjempestress å gå i butikken eller er redde for å gå ut. Alle bakterier og virus smitter på denne måten, men denne gangen er det alvor. Det minste man selv kan gjøre er å ta hensyn. Folk må nå ta alvoret innover seg, sier Sonstad til Adresseavisen.

