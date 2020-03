LO og NHO i permitteringskrangel

innenriks

NHO mener bedriftene bør få slippe å betale disse full lønn i to uker før de blir permittert og vil kutte den såkalte varslingsfristen til to dager, skriver Dagsavisen.

I hovedavtalen mellom NHO og LO heter det at varslingsfristen ved permittering er på 14 dager, men at den kan kuttes to dager ved «uforutsette hendelser». Det vil ifølge NHO spare arbeidsgivere for store kostnader til lønn.

– Dette er en svært vanskelig sak som vi burde vært foruten i den fortvilte situasjonen vi står i nå. Bedriftene er fortvilet over at forbundene instruerer at de skal forholde seg til 14 dager, skriver arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til avisen.

LO frykter todagersfristen skal bli den nye normalen, og tillitsvalgte har meldt om at unntaksregelen brukes vidt.

– Det er klart at det kan være situasjoner som tilsier en todagers varslingsfrist, men vi kan ikke gi noen blankofullmakt på at todagersfristen kan brukes i alt som har med permittering knyttet til korona å gjøre, skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

