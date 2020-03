Kunnskapsministeren lover avgangselever eksamenssvar i neste uke

innenriks

– Vi jobber med å avklare eksamen og fagprøver for elever og lærlinger og tar sikte på å komme med en avgjørelse om eksamen i løpet av neste uke, sier Melby til Budstikka.

Hun understreker at alle elever i grunnskolen og videregående opplæring vil få vitnemål selv om eksamener skulle bli avlyst.

– Det viktigste for oss nå er at opplæringen legges opp på en måte slik at alle kan få en standpunktkarakter i fagene sine denne våren og blir forberedt til eventuelle eksamener, sier kunnskapsministeren videre.

Fredag har norske skoler og barnehager vært stengt i en uke på grunn av koronaviruspandemien. I perioden skolene er stengt, får elever og studenter digital undervisning hjemme.

