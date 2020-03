Studenter som mister jobben, sikres studielån

innenriks

Tiltaket med å utsette lånefristen fra 15. mars til 15. april skal sikre lån og stipend til studenter som har basert seg på inntekter fra jobber de nå mister.

– Dette er ett av tiltakene studentene selv har etterspurt, og det har vi lyttet til. Samtidig vil jeg understreke at jeg vil komme tilbake med flere tiltak for å hjelpe studentene om kort tid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Asheim.

Studentene kan nå søke om fullt lån, eller et høyere beløp enn det de først søkte om. Lånekassen jobber med tekniske løsninger slik at det skal bli mulig å søke fra neste uke.

Studentorganisasjonen fornøyd

Norsk studentorganisasjon (NSO) er godt fornøyd med at regjeringen har utvidet søkefristen.

– Det vil sikre at studenter som ikke har søkt om studiestøtte dette semesteret, fordi de har klart seg med inntekten fra deltidsjobben, likevel kan få støtte. Nå håper vi regjeringen vil finne en god løsning for de studentene som har mistet inntekten sin fra deltidsjobben, sier Marte Øien, leder i NSO.

SV: – Unngå mer lån

Mona Fagerås, SVs utdanningspolitiske talsperson, mener imidlertid regjeringen burde gå lengre og sørge for at lånebelastningen for studentene ikke blir for høy.

– Mer lån er en tung bør å legge på unge menneskers skuldre. Løsningen er stipend, ikke lån, sier hun til NTB.

Hun varsler at de nå vil jobbe videre for å få de andre partiene til å bli med på bedre løsninger.

– Dette er en voldsom skremmende og usikker situasjon for mange studenter. De settes under et enormt press som vi politikere må ta på aller største alvor.

(©NTB)