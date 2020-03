Arbeids- og sosialdepartementet vil forlenge oppholdstillatelsen til utenlandske arbeidere

innenriks

Endringene skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under viruspandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i landet i mer enn seks måneder sammenhengende.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Spesielt landbruket er hardt rammet som følge av stengte grenser og reiserestriksjoner. Problemet er spesielt stort i grøntnæringen, som har flere tusen sesongarbeidere.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier Bollestad.

Samtidig jobbes det med å legge til rette for bruk av ledig norsk arbeidskraft, samt å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

