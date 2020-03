Tønsberg-ordfører advarer om store mørketall av koronasmittede

innenriks

Lørdag ble det meldt om ingen nye smittetilfeller i begge kommunene, ifølge Tønsbergs Blad.

– Sannsynligvis er de reelle tallene mye høyere, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg.

Svært få personer blir testet nå på grunn av mangel på testutstyr, ifølge Rygh.

Ordfører Jon Sanness Andersen i Færder frykter at meldingene om få eller ingen nye smittede gjør at folk tror smitten er i ferd med å gå over.

– Nå gjelder det like mye som før at alle er på alerten og følger de rådene som Folkehelseinstituttet kommer med, sier han.

(©NTB)