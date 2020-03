To av tre nordmenn har tillit til helsemyndighetene

innenriks

I Norsk koronamonitor har Opinion spurt 4.000 nordmenn om hva de mener om myndighetenes håndtering av koronaviruset. Kun 14 prosent har ikke tillit til at helsemyndighetene har iverksatt de rette tiltakene.

Det er en lignende historie når det gjelder informasjonsflyten. 67 prosent har tillit til informasjonen fra helsemyndighetene, kun 16 prosent svarer at de ikke har det. 70 prosent stoler på informasjonen som kommer fra regjeringen.

Det merkbare unntaket kommer i form av spørsmålet om regjeringen har iverksatt de riktige økonomiske tiltakene for å møte krisen. Her svarer kun 52 prosent at de mener dette er tilfelle.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 13. og 21. mars.

(©NTB)