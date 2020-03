innenriks

– Politidistriktene rapporterer at det er forholdsvis lite persontrafikk på grenseovergangene, og at et fåtall har blitt nektet innreise som følge av den skjerpede grensekontrollen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Regjeringen besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense for å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet.

(©NTB)