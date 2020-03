Viken fylkeskommune legger fram omfattende tiltakspakke

innenriks

Fylkeskommunen har samarbeidet tett med både NHO og LO for å forsere de mulighetene fylket har til å sette inn virkemidler

Virkemidlene inkluderer 16 forskjellige tiltak rettet mot regionens næringsliv med blant annet støtte til forskning og innovasjon, intern opplæring og næringsutvikling. Fylkeskommunen vil også sørge for raskere utbetaling av støtte til kulturlivet og for å betale regninger raskere for å hjelpe lokalt næringsliv.

Pakken inkluderer også økt støtte til digital opplæring for lærlinger og elever.

