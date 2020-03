Ap stiller seg bak regjeringens tiltak

innenriks

– Arbeiderpartiet stiller seg bak målet om å bremse smitten, slik at vi ikke får så mange smittede samtidig at helsevesenet mangler utstyr, senger og respiratorer til dem som blir alvorlig syke, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Når regjeringen viderefører tiltakene, legger vi til grunn at den har en god begrunnelse, at ulike hensyn er veid opp mot hverandre, og at det finnes en plan for veien videre, sier han.

Samtidig som han skriver at vi må gjøre det vi kan for dem som står i fare for å dø av dette viruset, understreker Støre at dette er inngripende tiltak som rammer hardt.

– Folk mister jobben, næringslivet lider, og så å si alle møteplasser er stengt, sier Støre.

– Sårbare barn og ungdom er ekstra utsatt når de mister stabiliteten og tryggheten som de vanligvis har i barnehagen og på skolen.

Støre sier at det for Arbeiderpartiet er viktig at alle som strever og har tøffe dager skal vite at fellesskapet stiller opp.

– Det er nødvendig med kraftig politikk og sterke statlige virkemidler, mener Støre.

