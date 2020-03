Fylkesmann vil la de yngste barna returnere til skolen

innenriks

I et brev til Helsedirektoratet som VG har tilgang til, anbefaler fylkesmann Lars Sponheim å se på om det er «mulig å tilby opplæring til de første årstrinnene i skolen, for eksempel første til fjerde».

Fylkesmannen mener det trolig vil være god nok plass i skolebyggene til at dette kan skje uten å bryte for mye med smittevernrådene.

«Det at barn ser ut til å bli mindre syke av viruset mener vi er et tilleggsmoment for å starte med de første årstrinnene i skolen», står det i brevet.

I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars, men regjeringen skal tirsdag fortelle om videre tiltak for å begrense spredning av koronasmitte. Av hensyn til barna og arbeidslivet, tar fylkesmannen til orde for å gjøre gradvis endringer i vedtaket.

(©NTB)