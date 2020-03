Lønnskutt i Kværner-ledelsen

innenriks

Selskapet regner med at flere ansatte må permitteres de kommende ukene.

Ifølge selskapet får dessuten hver leder i praksis en redusert opptjening på 40 prosent i år sammenlignet med opptjeningen i 2019, som følge av at konsernledelsen er enige om å kansellere sitt program for variabel lønn for 2020.

– Jeg tror at alle vi i Kværner, på alle nivåer, nå ønsker å bidra til å holde Kværner robust og klar til å utføre prosjekter og sikre jobber etter denne krisen, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

(©NTB)