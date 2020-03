NIM: Hytteforbudet griper inn i menneskerettighetene

innenriks

Regjeringen forbød torsdag å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Brudd på forbudet medfører en bot på 15.000 kroner.

Flere har reagert på forbudet, og Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at det ikke er basert på faglige råd fra dem.

– Slike inngrep kan staten lovlig gjøre, men da må det være nødvendig og forholdsmessig, sier direktør Matheson Mestad i NIM til NRK.

Hun sier forbudet kan være et inngrep i beskyttede menneskerettigheter som bevegelsesfrihet, retten til privatliv og eiendomsretten.

– Dette er vanskelige avveininger, som må gjøres veldig raskt. Det er forståelig at saksbehandling må forenkles. Men det er et problem at såpass inngripende tiltak som dette skjer uten høring, sier Matheson Mestad

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det ikke var tid til å gjennomføre en høringsprosess, og at det viktigste var å redusere kontakten mellom folk så fort som mulig.

