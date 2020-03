Stenger rullebane på Oslo lufthavn

innenriks

Den østre rullebanen er i operativ drift og kan brukes på 30 minutters varsel, skriver Avinor i en pressemelding.

I avgangshallen er det framover kun et område for sikkerhetskontroll som blir holdt åpen, etter at den østre delen av terminalen ble stengt mandag. Det ble også færre bagasjebånd på ankomstområdet.

Mat og taxfree

Avinor lover imidlertid at det er mulig å kjøpe mat selv om mange restauranter og butikker er stengt. Dessuten holdes begge taxfreebutikkene åpne, både på avgang og ankomst.

– Vi ser et klart behov for å tilpasse den totale driften til trafikknedgangen, og vi har vært opptatt av å tilpasse nedskalering av infrastrukturen slik at den ikke påvirker flyselskapenes produksjon. Når flytrafikken tar seg opp igjen, er vi klare til å betjene flytrafikken på begge rullebanene igjen, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Kraftig nedgang

Alle skal sjekke inn i den nye delen av terminalen, på feltene 1 til 3. Flyselskapene er samlet på dette området.

– Vi har god kapasitet i hele anlegget så lenge trafikken er så lav som den er nå, forklarer Westby.

Avinor sier at stengingen av rullebanen helle ikke vil påvirke driften på flyplassen.

Forrige uke reiste til sammen 84.071 passasjer inn eller ut via lufthavnen på Gardermoen. Det er 84 prosent færre enn i denne uken i fjor. Da var det 517.734 reisende som passerte flyplassen.

(©NTB)