Filippinske sykepleiere i Norge ber om å få bidra

Sykepleier Judith Diego la ut en melding i en facebook-gruppe for filippinske sykepleiere i Norge hvor hun oppfordret til å hjelpe til under koronakrisen, ifølge NRK.

– Foreløpig har over 30 personer meldt seg, og jeg tror enda flere vil melde seg dersom de ser at norske myndigheter ønsker deres hjelp, sier Diego.

Det er rundt 3.000 filippinske sykepleiere og helsefagarbeidere i Norge. Flere har ikke godkjenningen de trenger for å jobbe som dette i Norge.

– De fleste av sykepleierne som vil bidra er nå studenter og au pairer, sier Diego.

Det kan ikke gjøres unntak fra regelverket for helsepersonell som ikke har autorisasjon, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.

Man kan imidlertid jobbe under medhjelper-bestemmelsen.

– Det betyr at de jobber under et annet autorisert helsepersonells veiledning og oppsyn, sier Farseth.

Hun oppfordrer sykepleiere uten norsk godkjenning om å ta kontakt med kommunene for å høre om de ønsker hjelp.

