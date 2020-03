Ni av ti støtter videreføring av koronatiltak

innenriks

6 prosent av de spurte svarte at de ikke støtter videreføringen av de nasjonale tiltakene, mens 4 prosent ikke hadde noen mening. Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Til sammen ble 735 nordmenn intervjuet tirsdag. Tidligere på dagen kunngjorde regjeringen blant annet at barnehager, skoler og universiteter holdes stengt fram til 13. april og at hyttepåsken blir avlyst.

I tillegg blir nordmenn oppfordret til å ha hjemmekontor og unngå kollektivtransport i den grad det er mulig.

Samtidig skjerpes rådene om hvor stor avstand vi skal holde til hverandre. Anbefalingen er én meters avstand i det offentlige rom og to meter innendørs, men det gjelder ikke dem som bor sammen.

Seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion mener svarene viser en solid tillitserklæring fra det norske folk til regjeringens vedtak.

– Vi må likevel studere dette over flere dager fremover for å kunne vurdere støtten til regjeringens beslutning totalt sett. Mange nordmenn har trolig behov for ta inn over seg hva dette betyr i praksis, sier han.

