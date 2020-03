Oppgang på Oslo Børs

innenriks

Hovedindeksen åpnet opp over 3 prosent, men indeksen gikk noe ned etter noen minutter. Etter et kvarters handel var hovedindeksen opp 1,2 prosent.

På topp blant de mest omsatte aksjene endte Equinor, som hadde en oppgang på 8,5 prosent. På andreplass lå DNB, som steg 1,8 prosent, etterfulgt av Mowi som hadde en nedgang på 3 prosent. Aker BP endte onsdag opp 2,5 prosent. Yara falt 0,8 prosent, mens Nel steg med 1,2 prosent.

Equinors oppgang kom etter at oljeselskapet onsdag morgen kunngjorde en tiltakspakke på over 30 milliarder kroner. Blant annet varsler Equinor kraftige kutt i investeringene framover som følge av koronakrisen og den lave oljeprisen.

Oljeprisen har også svingt gjennom dagen. Ved børsdagens slutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 27,02 dollar, noe som er en nedgang på 2,49 prosent for dagen.

Kraftigste oppgang siden 1933

Oppgangen i aksjemarkedet var ventet etter en kraftig oppgang på de amerikanske børsene dagen før etter økt håp om enighet om en krisepakke i USA. Dow Jones-indeksen i USA steg 11,4 prosent i New York tirsdag. Økningen er den største på én dag siden 1933.

Natt til onsdag amerikansk tid ble det kunngjort at det er politisk enighet om en økonomisk krisepakke på 2.000 milliarder dollar for å håndtere ringvirkningene av koronapandemien.

Også i Asia var det oppgang. I Tokyo steg Nikkei-indeksen hele 8,04 prosent i løpet av onsdagen, mens den bredere Topix-indeksen gikk opp 6,87 prosent. Også i Australia, Sør-Korea og Kina pekte pilene oppover.

På de europeiske børsene var det også grønne tall i 17-tiden onsdag.

Dax 30-indeksen i Frankfurt var opp 0,1 prosent, mens FTSE-100 i London steg 2,5 prosent. CAC 40-indeksen i Paris var opp 2,6 prosent.

Oppturer i nedturen

Det er ikke uvanlig at en nedtur i aksjemarkedet blir avbrutt av perioder med betydelig oppgang, påpeker analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea.

Under finanskrisen tok det rundt seks måneder før aksjemarkedet bunnet ut, påpeker Bernhardsen.

Hvor lenge virussmitten pågår, og hvor lenge økonomien er nedstengt, vil bestemme utviklingen i markedet videre, slår han fast.

Tjenestenæringen rammes mest

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB peker på store forskjeller mellom den nåværende økonomiske krisen og finanskrisen i 2008/2009.

Da falt aktiviteten mest i industrien, mens tjenestesektoren holdt seg oppe bedre. Nå er situasjonen motsatt, påpeker hun. Det er dårlig nytt siden den største delen av arbeidsstyrken er sysselsatt i denne næringen.

I EU er så mye som to tredeler av arbeidsstyrken ansatt i tjenestenæringer. Også arbeidsmarkedet her hjemme rammes kraftig.

10,4 prosent av arbeidsstyrken i Norge er nå helt arbeidsledig, ifølge Navs ukentlige tall som ble publisert tirsdag. Det tilsvarer 291.000 personer, og økningen bare siden sist uke var på 142.000 personer.