Virusfrykt stanser Tine-stafetten

innenriks

Over 100.000 barn over hele landet skulle etter planen ha løpt Tine-stafetten 12. mai, men koronaviruset setter nå en stopper for arrangementet.

Onsdag opplyser arrangørene at Tine-stafetten 2020 avlyses.

Sponsorsjef i Tine, Ann-Kristin Syversen, forteller at avgjørelsen satt langt inne, men at det er det riktige.

– Det er mye som er usikkert i denne situasjonen, samtidig vet vi at ting vil gå tilbake til normalt etter hvert. Da vil ildsjeler i hele Idretts-Norge stå klare til å bidra til at over 110.000 barn får løpt Tine-stafetten igjen i 2021.

(©NTB)