innenriks

– Sirkusfolk har aldri vært redd for å ta i et tak, derfor bidrar vi på vår måte, og rydder vei for hyggeligere tider og dugnad neste år, sier sirkusdirektør Are Arnardo i en pressemelding.

Nå setter sirkuset – som har vært på veien siden 1949 – sin lit til den bebudede kulturkompensasjonen fra regjeringen for å kunne gjennomføre sesongen 2021.

– Et helt år uten inntekter er ikke noe sparegrisen danser av begeistring over, sier Arnardo.

(©NTB)