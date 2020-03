Forsøker å omgå hytteforbudet ved å ta inn på hotell

innenriks

Nå pålegger kommuneoverlegen Scandic Hafjell å stenge, skriver NRK.

– Det er et stort hotell med over 100 rom. Hvis det blir fylt opp i påsken, vil det bli svært vanskelig å følge alle regler, som for eksempel å holde to meters avstand, sier kommuneoverlege Anders Braband i Øyer.

Mange har prøvd kreative løsninger for å omgå forbudet mot å overnatte på fritidsboliger. Blant annet har det vært forsøk på å endre bostedsadresse til hytta.

Brabrand forteller at pålegget om stenging i utgangspunktet vil vare til 13. april, som er like lenge som hytteforbudet gjelder per i dag.

– Dette er ikke hotellet sin skyld. De har ikke gjort noe galt, sier Brabrand.

