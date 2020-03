Fortsetter henting av nordmenn i utlandet

innenriks

Samarbeidet med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har ført til at mange nordmenn har kunnet returnere fra flere destinasjoner i Spania, Tyrkia, Marokko og Kypros den siste uken.

– Det arbeides for å sette opp flere flyginger for å få nordmenn hjem. Tidsrommet for denne ordningen forlenges nå fra 31. mars til 1. mai. Det vil likevel være avhengig av at luftrom er åpne og flyplasser er åpne, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Fordi vinduet for reiser i verden i stadig større grad nå lukkes, blir muligheten vår til å bistå nordmenn på reise med å komme hjem, også stadig mer begrenset, legger hun til.

