Hjemmeundervisning utfordrer opplæringsloven

Omtrent 636.000 grunnskoleelever får hjemmeundervisning etter at landets skoler stengte 12. mars.

– Men vi erkjenner at elevene per nå ikke får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven. For eksempel vil ikke alle elevene få det timeantallet de har krav på, og det vil være flere andre krav som det kan være vanskelig å oppfylle så lenge skolene er stengt, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes, Utdanningsdirektoratet til Bergens Tidende.

Hun peker på at det er store forskjeller mellom skolene hvordan undervisningen organiseres. En undersøkelse fra Opinion viser at barna likevel lærer selv om skolene er stengt

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en epost til BT at det er skolene som best kan tilpasse et opplegg til sin elevgruppe og at kravene fra sentrale myndigheter ikke alltid er det beste.

