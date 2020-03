Rapport: Eksportnæringen kan miste 55.000 jobber

innenriks

Det hevder en fersk rapport fra Menon analyse, utført for Eksportkreditt. Den tar for seg følgene av koronapandemien for reiseliv, sjømat, prosessindustri, maritim næring og offshore leverandørindustri.

Til sammen utgjør disse næringene 70 prosent av norsk eksport, skriver Dagens Næringsliv.

– At vi kan risikere å få 55.000 til uten jobb fra eksportnæringen, illustrerer hvordan krisen eskalerer fra dag til dag. Vi går fra shut down til melt down, og jeg tror ingen helt klarer å se for seg hvilke konsekvenser det medfører, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisa.

Ifølge rapporten kommer reiselivsnæringen til å merke det mest i år, og men det er også bransjen som kommer seg raskest til hektene igjen.

Prosessindustri og sjømat er godt rustet til å tåle krisen, mens det ser mørkere ut for offshore leverandørindustrien og deler av maritim næring, der blant andre mange verft akkurat har kommet seg etter oljekrisen.

«Uten andre tiltak vil vi derfor om kort tid risikere et betydelig antall konkurser i maritim næring og offshore leverandørindustri», står det i rapporten.

Dersom norske verft går konkurs, blir det vanskelig å erstatte dem, påpeker Menon-rapporten. NHO mener det vil gi varige, negative effekter for Norge.

(©NTB)