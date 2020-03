Raymond Johansen krever egen krisepakke for Oslo

innenriks

I tillegg varsler Johansen at byrådet lager sin egen krisepakke for hovedstaden, skriver VG.

Arbeidsledigheten i Oslo har økt fra 10.000 til 50.000 siden 3. mars. NHO opplyser at halvparten av bedriftene i hovedstaden har permittert ansatte. Særlig hotell- og restaurantbransjen i hovedstaden sliter.

– Da oljekrisen rammet i 2014 og 2015, var det sørvestlandet som ble truffet hardest. Regjeringen satte da inn tiltak spesielt rettet mot disse regionene og oljenæringene. Nå forventer vi en egen krisepakke for Oslo – akkurat slik Stavanger og sørvestlandet fikk det under oljeprisfallet i 2014. Regjeringen må stille like mye opp for hotellarbeidere som for oljearbeidere, sier Johansen.

