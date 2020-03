Helsepersonell som gjør feil på grunn av koronautbruddet, mister ikke autorisasjonen

innenriks

Mange sykepleiere som ikke jobber pasientnært til vanlig, har nå meldt seg til tjeneste. Noen av dem er engstelige for hva som kan skje om de skulle bli involvert i en alvorlig hendelse.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Dersom alvorlige hendelser oppstår som følge av den, vil det selvfølgelig ikke gå ut over det enkelte helsepersonell. Vi vil vurdere hendelsen ut fra at vi nå er i en helt spesiell situasjon, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til fagbladet.

Han understreker imidlertid at ledere i helsetjenesten har ansvar for at helsepersonell ikke settes til oppgaver som de ikke er kvalifisert til å gjøre.

(©NTB)